ترامب يهدد "تويتر" بعد تشكيك الموقع في صحة تغريداته

المصدر: واشنطن - وكالات

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بـ«التدخّل في الانتخابات الرئاسية الأميركية وبتقويض حريّة التعبير في الولايات المتحدة».

وقال ترامب في تغريدة تحمل طابعاً تهديداً: «تويتر يتدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، تويتر يخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!».

وكان موقع «تويتر» أصدر تدقيقا في حقيقة بعض تغريدات ترامب، وهي المرة الأولى التي تتصدى فيها منصة التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي.

وجاءت هذه الخطوة، التي يحتمل أن تُصعّد من التوتر بين ترامب والشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، في شكل علامة تحت اثنتين من تغريدات ترامب، تحدثتا عن أن بطاقات الاقتراع بالبريد عرضة لتزوير شديد.

ومكتوب على العلامة التي أضافها توتير: «احصل على الحقائق عن بطاقات الاقتراع بالبريد»، وبالضغط عليها يتم توجيه المستخدمين إلى مقالات إخبارية وقائمة بنقاط بارزة تدحض مزاعم ترامب.

ولم يعلق المتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو، على ما إذا كانت الشركة ستستمر في التحقق من صحة تغريدات ترامب، قائلا إن تلك العلامة تستخدم «بناء على ما يغرد به الأشخاص».

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