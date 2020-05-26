روسيا تبيع الدواء الجديد لفيروس كورونا خلال أيام

المصدر: موسكو - وكالات

أعد العلماء الروس دواء جديدا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تنطلق مبيعاته في الصيدليات الروسية مطلع يونيو المقبل.

وقال دميتري بوشكار، أحد كبار الأطباء في وزارة الصحة الروسية، أن العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وأضاف أن الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلقت عليه تسمية "أريبليفير" التجارية بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في أواخر مايو الجاري.



وذكر الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية ، نيقولاي كريوتشكوف، إن عقارين آخرين تسلمتهما المستشفيات الروسية في 20 مايو الجاري. وسيتعاطاه المرضى المتطوعون فقط في إطار الاختبارات السريرية السريعة.

يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.

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