الكويت تعلن تسجيل 665 إصابة جديدة و9 وفيات بـ"كورونا"

المصدر: الكويت - وام

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 665 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21967 حالة في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 165 حالة.

وأوضح الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ أن عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد قد ارتفع إلى 6621 حالة.

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