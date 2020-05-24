الصين تحذر: واشنطن وبكين تقتربان من «حافة حرب باردة جديدة»

المصدر: بكين - أ. ف. ب

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من «حافة حرب باردة جديدة»، معبراً عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية الصيني أمام صحافيين «إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة».

وأضاف «يستغل هذا الفيروس السياسي الفرص كافة لمهاجمة الصين والإساءة لسمعتها».

وأعلن وانغ يي أمام الصحافة «لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة».

وقبل أزمة الفيروس، كانت العلاقة الصينية الأميركية متوترة أصلاً منذ عامين على خلفية الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضها عقوبات جمركية على بكين.

ورفع تفشي الوباء من حدة الخلاف بين البلدين إلى مستويات جديدة.

وسجلت أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وانتشر مذاك في كافة أنحاء العالم مسفراً عن وفاة 340 ألف شخص.

واتهم الرئيس الأميركي ترامب مراراً السلطات الصينية خلال الأسابيع الماضية بأنها تأخرت في الإعلان عن معلومات مهمة تتعلق بمدى خطورة الفيروس الذي كان ممكناً وقف تفشيه وفق ترامب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news