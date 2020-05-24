السعودية تسجل 15 حالة وفاة و2442 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 379 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي أمس، إلى تسجيل 2442 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 70161 حالة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء «كوفيد-19» في البلاد إلى 148 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، إنه تم تسجيل 900 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 20464 حالات.

وفي دمشق أعلنت وزارة الصحة السورية أمس تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية ارتفع إلى 70 إصابة شفيت منها 37 وتوفيت أربع حالات.

وفي الرباط أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7375 حالة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أمس، تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 7257 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إن الإصابات تشمل 210 حالات لعمانيين، و253 لغير عمانيين.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان أمس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1097 حالة.

وفي غزة قالت وزارة الصحة في القطاع إن امرأة توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، في أول حالة وفاة في القطاع بسبب الجائحة العالمية.

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