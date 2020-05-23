السعودية: شفاء 41 ألف حالة من فيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وتسجيل 15 حالة وفاة، وتسجيل 2233 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 70 ألفا و161 حالة، وإجمالي الحالات المتعافية 41 ألفاً و236 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 379 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2442) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2233) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (41,236) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/fEGjaByvWT — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 23, 2020

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