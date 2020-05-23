تحطّم طائرة ركاب باكستانية على متنها 107 أشخاص في كراتشي

المصدر: كراتشي ■وكالات

قال مسؤولون إن طائرة تابعة للخطوط الدولية الباكستانية على متنها 99 راكباً وطاقم من ثمانية أفراد تحطمت، أمس، في منطقة سكنية بمدينة كراتشي في جنوب باكستان.

وقال متحدث باسم الشركة الوطنية: «تحطمت طائرة الرحلة بي.كيه 8303، وعلى متنها 99 راكباً وثمانية من أفراد الطاقم».

وقال الجيش الباكستاني إن قوات الرد السريع والقوات شبه العسكرية وصلت الى الموقع للإغاثة والإنقاذ، إلى جانب الإدارة المدنية.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة بعد أن تحطمت في حي سكني.

وكانت الطائرة في رحلة محلية من لاهور ثانية مدن البلاد إلى كراتشي، وقبل الهبوط بدقيقة واحدة حدث خلل أدى لتحطم الطائرة.

وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن المشكلة الفنية ظهرت في كوابح الطائرة لدى الهبوط.

وكانت الطائرة قبل تحطمها تحاول الهبوط في المطار. وفور الحادث، شوهدت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

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