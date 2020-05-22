آبي يرفع حال الطوارئ في غرب اليابان

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، رفع حال الطوارئ المفروضة منذ مطلع أبريل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد عن ثلاث مناطق في غرب البلاد.

وألمح إلى أنه سيتخذ إجراءات مماثلة الأسبوع المقبل في طوكيو والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى جزيرة هوكايدو الشمالية، وهي آخر المناطق التي سيشملها الإجراء.

وقال آبي للصحافيين: «قررنا رفع حال الطوارئ عن أوساكا وكيوتو وهيوغو». وكان رئيس الوزراء قد أعلن حال الطوارئ في طوكيو وست مناطق أخرى في 7 أبريل، ثم طبق الإجراء في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أن عدد الإصابات في المناطق، حيث لاتزال حال الطوارئ فيها سارية، «يتناقص باطّراد» .

وقال: «لذلك أود أن يدرس الخبراء الوضع اعتباراً من 25 مايو، وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه، فيبدو لي أنه من الممكن رفع حال الطوارئ» في المناطق التي لم يشملها الرفع بعد.

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