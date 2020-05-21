50 قتيلاً من «طالبان» في اشتباكات مع القوات الحكومية بأفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

قتلت القوات الأفغانية أكثر من 50 مسلحاً من حركة «طالبان»، خلال اشتباك في ضواحي مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، فيما قتل سبعة أشخاص في هجوم على مسجد شمال كابول، أثناء صلاة العشاء.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أن مسلحي «طالبان» شنوا هجوماً منسقاً في المدينة، وقامت القوات الأفغانية بالرد على الهجوم بدعم من قوات سلاح الجو، حيث قتلت أكثر من 50 مسلحاً من «طالبان» وأصابت أكثر من 60 آخرين، وأوضحت الوزارة أنه تم نشر قوات خاصة إضافية في مدينة قندوز للسيطرة على الوضع في المدينة بشكل أفضل.

إلى ذلك، قتل سبعة مصلين على الأقل وأصيب 21 آخرون بجروح، في هجوم شنّه مسلحون، أول من أمس، على مسجد في مقاطعة بروان شمال العاصمة كابول، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال قائد شرطة المقاطعة، هارون مبارز، إنّ الهجوم استهدف قرية خليل زاي، حيث قتل سبعة أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح، حين هاجم مسلحون المسجد وقت صلاة العشاء، وأضاف أن المهاجمين لاذوا بالفرار.

ومن جانبها، أعلنت حركة «طالبان» أنها ملتزمة بالاتفاق التاريخي الذي أبرمته مع الولايات المتحدة، رغم الاتهامات لها بشن آلاف الهجمات في أفغانستان منذ التوقيع عليه.

وقال زعيم «طالبان»، هيبة الله أخوند زاده، في رسالة نشرت أمس: «أحضّ المسؤولين الأميركيين على عدم توفير فرصة عرقلة وتأجيل، وفي نهاية المطاف إخراج هذه الاتفاق الثنائي المعترف به دولياً عن مساره».

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