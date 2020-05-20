الأردن: إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل

المصدر: عمان - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، أمس، أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل، التزاماً بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، في تصريح صحافي إن «موعد الصلاة (صلاة عيد الفطر) سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد».

وأوضح الخلالية أن «الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة»، مشيراً إلى أن صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى.

ودعا المواطنين إلى «البقاء في بيوتهم، والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة (كوفيد-19)». وأعلنت كل من مصر والجزائر وسورية تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد، وذلك في إطار تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

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