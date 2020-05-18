إثيوبيا ترد على مصر: الرسالة لمجلس الأمن حول سد النهضة لن تحقق أي نتيجة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قال المتحدث بالإنابة باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية، أمسالو تيزازو، إن خطة إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير في موسم الأمطار المقبل هو جزء من البناء المقرر دون الحاجة إلى إخطار السودان ومصر، وذلك رداً على موقف مصر والسودان الأخير.

وفي مقابلة مع وكالة الانباء الاثيوبية، قال المتحدث بالإنابة أمسالو تيزازو "يجب التوصل إلى اتفاق قبل ملء السد لأنه يتم خلال موسم الأمطار ولا يسبب أي ضرر كبير لدول المصب."

وقال إن مصر قدمت مؤخرا رسالة تعارض موقف إثيوبيا لسد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أن "هذا ليس مفاجئا كالمعتاد ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة".

وتابع "لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين وبعد كل شيء يتم بناؤه لملئه. وأشار أمسالو "ليس لدينا واجب بإبلاغهم".

وذكر كذلك أن "العالم بأسره يمكن أن يفهم أن هذا لا ضرر لأنه تقني وعلمي".

وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخرا مقترحا من أثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.

وقال المتحدث إن السودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية التعبئة والكمية التي سيتم ملؤه في كل مرحلة خلال المفاوضات.

وتنص أحدث رسالة من مصر مكونة من 17 صفحة إلى مجلس الأمن الدولي على ملء سد النهضة كحالة خطيرة وتطلب من المجتمع الدولي الضغط على إثيوبيا.

وأضاف "إن رسالة مصر لا تأخذ في الاعتبار النتائج المثمرة التي سعت من خلال المفاوضات على مر السنين بما في ذلك إعلان المبادئ. وبدلاً من ذلك كما يبدو أن من رغبة مصر هو إعادة فرض اتفاقية استعمارية سابقة غير عادلة.

وأشار إلى أن الرسالة تتعارض مع المفاوضات الشاملة للدول المشاطئة ولا تعكس النتائج المكتسبة.

على الرغم من عدم مطالبة إثيوبيا رسميًا بالرد على مطالبات مصر، فقد أعدت الحكومة وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة الإثيوبي الكبير والقضايا العامة المتعلقة به.

"تم إعداد وثيقة تفصيلية رداً على ذلك ، والتي شارك فيها بالفعل الخبراء ذوو الصلة بما في ذلك الخبراء القانونيين والدبلوماسيين والخبراء المرتبطين بالمياه. بعد أن أصبح النقاش الشامل الآن هو موقف الحكومة وسيتم تقديمه قريباً إلى رئيس مجلس الأمم".

وقال أمسالو تؤكد إثيوبيا من جديد الاستخدام العادل والمنصف للموارد المشتركة بين جميع دول حوض النيل.

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