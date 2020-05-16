السعودية: شفاء 23 ألف حالة من فيروس كورونا.. و2840 إصابة جديدة

المصدر: الرياض - متابعات

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل 2840 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ المستجد (كوفيد19)، وتسجيل 10 حالات وفيات، وتسجيل 1797 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 52 ألفا و16 حالة، وإجمالي الحالات المتعافية 23,666 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 302 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2840) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1797) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Eg5JqIqhQd — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 16, 2020

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