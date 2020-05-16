السعودية: شفاء 23 ألف حالة من فيروس كورونا.. و2840 إصابة جديدة

شعار وزارة الصحة السعودية.

المصدر:
  • الرياض - متابعات
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أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل 2840 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ المستجد (كوفيد19)، وتسجيل 10 حالات وفيات، وتسجيل 1797 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 52 ألفا و16 حالة، وإجمالي الحالات المتعافية 23,666 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 302 حالة.

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