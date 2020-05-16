السعودية: شفاء 23 ألف حالة من فيروس كورونا.. و2840 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل 2840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وتسجيل 10 حالات وفيات، وتسجيل 1797 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 52 ألفا و16 حالة، وإجمالي الحالات المتعافية 23,666 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 302 حالة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (2840) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1797) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Eg5JqIqhQd— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 16, 2020
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news