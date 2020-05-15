السعودية تسجل 2039 إصابة جديدة و 10 وفيات بـ«كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت السعودية اليوم تسجيل 10 حالات وفاة بالإضافة إلى 2039 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 283 متوفى و46869 مصابا.

وأشار إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 19051 حالة بعد تسجيل شفاء 1429 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت إلى أن هناك 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية

الصحية المكثفة في العناية المركزة.

وقال المتحدث في المؤتمر الصحافي اليومي حول كورونا، «كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه».

كما أوضح أن أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة هو المخالطة المجتمعية، «لذا أرجوكم احرصوا على أحبابكم وابقوا آمنين».

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