البرلمان المصري يحيل نائباً أساء لـ"الجيش الأبيض" إلى لجنة القيم

المصدر: خالد محمود - القاهرة

قرر مجلس الشعب المصري احالة النائب الهامي عجينة، إلى لجنة القيم لاتخاذ اللازم بشأن ما نسب اليه في واقعة مستشفي شربين وإهانة الأطباء (الجيش الأبيض)، بعد ما تم استدعاء عجينة أمام هيئة المكتب المكونة من رئيسه وكيليه لسماع اقواله.

وكان مجلس نقابة الاطباء، ولجنة الشباب بالنقابة، ونقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الدقهلية وعضو مجلس الشعب المصري عن دائرة شربين ايهاب السلاب، أرسلوا بالتزامن مذكرات إلى رئيس مجلس الشعب، علي عبد العال، يطالبون فيها بذلك.

وقال النائب مصطفى بكري إن "ما فعله النائب الهامي عجينة مرفوض وهذه ليست المرة الأولى، والاساءة للأطباء في هذا الوقت اساءة لكل المصريين".

وقال النائب السلاب، إن "ما ذكره النائب عجينة بشأن عدم وجود أطباء ووجود اهمال غير صحيح، وما فعله غير مبرر، وليست المرة الأولى، ووراءه في ذلك دافع سياسي".

وقال النائب اللواء عماد محروس "إن هذا التوقيت الحاسم ليس وقت العنترية على الاطباء ويجب الوقوف بكل شدة ضد التصرفات غير المسؤولة في هذا الوقت الحرج".

من جهته، أصر عجينة على الدفاع عن سلوكه باعتباره ممارسة لدوره الرقابي، وقال تعليقا على أنباء التحقيق معه "إنه لم يتجاوز بحق أحد، ومن يريد شيء يفعله، وهناك مستندات ضد المستشفى، وكل واحد يدلو بدلوه".

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