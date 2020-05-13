السعودية تكشف عن 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت السعودية،اليوم الأربعاء، عن 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 44830 .

وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المتعافين الجدد هو 2365 ليبلغ الإجمالي 17622.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 9 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 273.

وأوضح المتحدث، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 44830 حالة، بينها 26935 حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

والثلاثاء، سجلت السعودية 1911 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 2520 حالة تعافٍ، و 9 وفيات.

وكانت السعودية قد شهدت، الاثنين، 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

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