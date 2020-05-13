السعودية تفرض منع تجول كاملاً في محافظة بيش

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن مصدر بوزارة الداخلية السعودية أنه تقرر فرض منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في محافظة بيش بمنطقة جازان، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، عن المصدر القول إن هذا يأتي «في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم».

وأوضح المصدر أنه سيُسمح - في أضيق نطاق - للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً يومياً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 264 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي أمس، إلى تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 42 ألفاً و925 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2520 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 15 ألفاً و257 شخصاً، كما سجلت السعودية 255 حالة وفاة.

وفي بيروت، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام، وذلك ضمن إجراءات مكافحة «كورونا».

ووفقاً لما ذكرته الرئاسة، عبر موقع «تويتر»، فإن الإغلاق سيبدأ اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح الاثنين المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، أمس، تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 870 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة».وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 234.ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات، وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

من جهتها، أعلنت الكويت، أمس، شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزارة الصحة الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى تسع حالات.

وفي مسقط، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 3721 حالة.

وأكدت الوزارة، في بيان بثه وكالة الأنباء العمانية، أن 1250 حالة قد تماثلت للشفاء.

وفي الخرطوم، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1526 حالة.

وفي الجزائر، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، أمس، تمديد الحجر الصحي في بلاده 15 يوماً أخرى، ضمن تدابير الإغلاق التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6380 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 188 حالة.

• الكويت تعلن شفاء 194 حالة جديدة من «كورونا».. وسلطنة عمان تسجل 148 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

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