لا إصابات بـ «كورونا» بين الفلسطينيين لليوم الخامس على التوالي

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه لم تسجل أمس أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، وذلك لليوم الخامس على التوالي، بعد فحص نحو 1000 عينة من جميع المحافظات، بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.

وقالت الوزيرة إن مجمل المتعافين ارتفع إلى 382، بينما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة.

وسُجلت أربع حالات وفاة منذ انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، منها اثنتان في القدس.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم وضع 240 حالة جديدة بالعزل الصحي المنزلي، وإن عدد من هم في الحجر المنزلي حالياً بلغ 14 ألفاً و872 شخصاً، في حين أنهى الحجر 47 ألفاً و438 شخصاً.

كان أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، قد قال إن المجلس قرر عودة الموظفين الحكوميين إلى عملهم كالمعتاد في المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن الدوام يشمل «محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وجنين وقلقيلة وسلفيت وأريحا وطوباس، على أن يبدأ الدوام في الساعة الـ10 صباحاً وإلى الثالثة بعد الظهر».

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