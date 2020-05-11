وفاة طبيب سوري بعد إصابته بـ"كورونا" في مصر

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة في مصر، وفاة طبيب سوري يعمل بمركز الرحمة الطبي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضاف المصدر إن الطبيب السوري يدعى "حسان"، ويبلغ من العمر 49 عاما ووصل لمستشفى العزل بالنجيلة منذ أسبوع للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة "صدى البلد".

​وأشار المصدر إلى إدارة المستشفى قدمت الرعاية الطبية اللازمة للطبيب السوري إلا أنه توفي بعد حدوث فشل في وظائف التنفس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأوضح أنه يتم حاليا تغسيل وتكفين الجثمان طبقا لتعليمات وزارة الصحة وضعه في الكيس البلاستيك المخصص لذلك تمهيدا لنقلة بسيارة إسعاف الي مقر أسرته بمطروح.

وأشار إلى أن مستشفى العزل بالنجيلة تقوم بدورها علي أكمل وجه لتقديم خدمات طبية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

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