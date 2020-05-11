تسجيل 5 وفيات جديدة بـ «كورونا» في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل خمس وفيات، أول من أمس، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 1164 حالة، متضمنة 64 وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 119 حالة. وأكدت الوزارة أن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة، وشددت على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، والالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل والخروج للضرورة القصوى فقط، إضافة إلى التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه في كل ولايات السودان.

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