أكبر ولايات أستراليا تخفّف تدابير العزل العام الجمعة المقبل

المصدر: ملبورن - رويترز

قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجليان، أمس، إن أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، والتي تضم سيدني، ستسمح للمقاهي والمطاعم والملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بعد أن أظهرت الاختبارات المكثفة تباطؤ انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

ونيو ساوث ويلز هي أكثر الولايات تضرراً من فيروس كورونا في أستراليا، حيث بلغ نصيبها من حالات الإصابة المؤكدة والوفاة نحو 45% من إجمالي الحالات في البلاد، لكنها سجلت حالتين جديدتين فقط أول من أمس، من بين نحو 10 آلاف شخص أجريت لهم اختبارات، ما مهد الطريق أمام تخفيف حذر لتدابير العزل العام.

وقالت بيريجليان للصحافيين: «ليس معنى تخفيفنا القيود أن الفيروس أصبح أقل فتكاً أو أقل خطراً. كل ما يعنيه ذلك هو أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن».

وابتداءً من الجمعة المقبل، ستفتح نيو ساوث ويلز المقاهي والمطاعم لاستيعاب 10 زبائن في المرة الواحدة، مع السماح بالتجمعات في المناطق المفتوحة لـ10 أشخاص على الأكثر والزيارات المنزلية لما يصل إلى خمسة أشخاص، وسيتم السماح للملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها وفقاً لقواعد صارمة، ويتسق ذلك مع خطة مؤلفة من ثلاث خطوات لتخفيف اجراءات العزل العام أعلنت الحكومة الأسترالية خطوطها العريضة الجمعة الماضي، وتتضمن عودة نحو مليون شخص للعمل بحلول يوليو المقبل.

وسيتم السماح لدور العبادة في نيو ساوث ويلز بفتح أبوابها أمام ما يصل إلى 10 أشخاص ابتداء من الجمعة المقبل، وسيكون بوسع حفلات الزواج، استضافة ما يصل إلى 10 مدعوين.

«نيو ساوث ويلز» سجلت إصابتين بـ«كورونا» بعد فحص 10 آلاف شخص.

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