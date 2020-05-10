جونسون يطلب من البريطانيين التزام الحذر مع بدء تخفيف العزل

المصدر: لندن - رويترز

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين اليوم الأحد على «البقاء حذرين» من مخاطر فيروس كورونا المستجد، بينما استعد لتوضيح خطط الحكومة للبدء في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي أوقفت أغلب الأنشطة الاقتصادية لما يقرب من سبعة أسابيع.

وأثار قرار الحكومة تغيير شعار «ابقوا في المنزل» إلى «ابقوا حذرين» انتقادات من أحزاب المعارضة التي وصفته بأنه شعار غامض. واستخدم جونسون الشعار الأخير في رسالة على «تويتر» قبيل خطابه التلفزيوني.

وقال وزير الإسكان روبرت جنريك لسكاي نيوز إن جونسون سيطرح نظام تحذير من خمس مستويات لرصد التفشي في إنجلترا مع إدخال الحكومة تغييرات محدودة مثل تشجيع الذين لا يمكنهم العمل من المنزل على العودة إلى مكاتبهم ومصانعهم.

وقال جونسون على «تويتر» اليوم الأحد «على الجميع دور ليلعبه في المساعدة في السيطرة على الفيروس بالتزام الحذر واتباع القواعد. وهكذا يمكننا مواصلة إنقاذ حياتنا بينما نبدأ التعافي من فيروس كورونا».

ونشرت رسالته إلى جانب ملصق حكومي كبير أورد قواعد منها «ابقوا في المنزل قدر الإمكان» و «حدوا من الاتصال بالآخرين» و «حافظ على مسافة مع الآخرين إذا خرجت».

وفي مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قال وزير الإسكان جنريك إنه لن يجري الإعلان عن «إعادة فتح كبرى للاقتصاد الليلة»، لكن جونسون سيحدد خريطة الطريق «للأسابيع والأشهر المقبلة».

ومضى يقول «نحتاج لأن يكون لدينا رسالة أكثر شمولا لأننا نريد أن نستأنف ببطء وحذر الأنشطة الاقتصادية والحياة في البلاد».

وسجلت بريطانيا 31587 وفاة بكورونا وهو ما يشكل الآن ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في بريطانيا 215260.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مستشارين علميين قالوا للحكومة إن عدد الوفيات قد يتجاوز المئة ألف بنهاية العام إذا تم تخفيف إجراءات العزل بصورة أسرع من اللازم.

وقالت وسائل الإعلام إن من التغييرات التي سيعلنها جونسون اليوم السماح بممارسة التدريبات البدنية أكثر من مرة في اليوم.

وأضافت أنه سيعلن تفاصيل نظام تحذير من خمس درجات يتراوح من الأخضر وهو المستوى الأول إلى الأحمر وهو المستوى الخامس لتحديد مدى الخطر من كوفيد-19 في المناطق المختلفة للسماح للحكومة بزيادة القيود في الأماكن التي تقتضي ذلك.



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