الصين تسجل أول حالة كورونا فى ووهان منذ 3 أبريل

المصدر: بكين - رويترز

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل ويشمل أول حالة منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض أواخر العام الماضي.

وبينما صنفت الصين رسميا يوم الخميس الماضي كل مناطق البلاد باعتبارها قليلة المخاطر فيما يتعلق بانتشار المرض تمثل الأرقام الجديدة وفقا لبيانات نشرت اليوم قفزة من حالة واحدة سُجلت في اليوم السابق.

وتسبب في زيادة الأرقام تسجيل 11 إصابة في مدينة شولان في إقليم غيلين شمال شرق البلاد.

ورفع المسؤولون في غيلين اليوم الأحد مستوى الخطر في مدينة شولان من متوسط إلى مرتفع وهو مستوى الخطر الذي أعلنته في السابع من مايو عندنا لم تسجل سوى حالة واحدة بين 11 أعلنت في البلاد لامرأة وكانت الإصابات الجديدة التم تم الإعلان عنها اليوم لأفراد من أسرتها أو مخالطين لها.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن الحالة الجديدة في ووهان مركز انتشار المرض هي الأولى منذ الثالث من أبريل وكانت من قبل إصابة لم تظهر عليها أعراض.

وبخلاف الحالة في ووهان والحالات الإحدى عشرة في شولان، كانت الحالتان الباقيتان قادمتين من الخارج.

وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وقالت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633.

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