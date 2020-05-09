أفغانستان: 6 قتلى في اشتباكات أثناء توزيع مساعدات غذائية

المصدر: كابول - رويترز

قال مسؤولون إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم السبت خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين غاضبين مما اعتبروه "ظلما في توزيع المساعدات الغذائية" خلال أزمة فيروس كورونا وذلك في إقليم غور الواقع بغرب البلاد.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن أربعة مدنيين ورجلي شرطة لقوا حتفهم خلال هذه الواقعة.



وأضاف: "سيتم إرسال وفد من كابول لإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث"، مشيرا إلى إصابة عشرة رجال شرطة وتسعة مدنيين أيضا في الاشتباكات.



وقال عضو البرلمان الذي يمثل غور، جول زمان نايب، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وما يزيد على 12 آخرين أصيبوا خلال المظاهرة التي نشبت بسبب تزايد الاستياء مما يقال إنها "محاباة في توزيع المساعدات لصالح من هم على صلة بالسياسيين".



وقال محمد عارف عابر المتحدث باسم حاكم غور إن الشرطة فتحت النار بعد أن رشقها بعض المحتجين، الذين قدر عددهم بنحو 300، بالحجارة وحاولوا اقتحام منزل الحاكم.



أضاف أن شخصين فقط لقيا حتفهما وأصيب خمسة خلال الواقعة مشيرا إلى وجود إصابات أيضا في صفوف الشرطة. ونفى أي غياب للعدالة في توزيع المساعدات.



وذكر المدير التنفيذي للمركز الصحافي في أفغانستان، أحمد قريشي، أن من بين القتلى مذيع متطوع في محطة إذاعية محلية يدعى أحمد نافيد خان إذ كان جالسا في متجره القريب عندما أصابته رصاصة في الرأس.



وقالت رئيسة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، شهرزاد أكبر، في تغريدة على تويتر، إن اللجنة تنظر في "تقارير مقلقة عن إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين".



وحتى الآن، سجلت أفغانستان 4033 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و 115 وفاة.

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