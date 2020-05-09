السعودية تعلن تسجيل 1704 إصابات جديدة بـ كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية. و18% من الحالات الجديدة كانت لإناث، و82% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة كالتالي: 6% بين الأطفال، 90% بين البالغين و4% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عاماً). وعادت 30% من الحالات الجديدة لسعوديين، و70% لمقيمين من جنسيات مختلفية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 37136، منها 26753 حالة ناشطة، بينها 140 حالة حرجة في العناية المركزة.

كما تم تسجيل 1024 حالة تعافي جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 10144.

في المقابل تم تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 239.

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