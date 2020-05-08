نداء «أممي» لجمع 6.7 مليارات دولار لحماية الملايين من «كورونا»

المصدر: عواصم ■وكالات

تجاوزت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 3.8 ملايين حالة، فيما أظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر» الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى 1.3 مليون حالة، وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 265 ألفاً، منها أكثر من 150 ألف وفاة في أوروبا. وأصدرت الأمم المتحدة أمس نداء لجمع 6.7 مليارات دولار لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار الفيروس في الدول ذات الأوضاع الهشة، ويعادل هذا النداء ثلاثة أضعاف التقييمات الأولية.

وتفصيلاً تصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين. وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و263 ألف إصابة إلى جانب نحو 75 ألف وفاة.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في أوروبا، نحو 75% منهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وبإجمالي 150138 وفاة (من بين 1640799 إصابة)، تكون أوروبا أكثر القارات تضرراً في العالم بالوباء الذي أودى بحياة 263573 شخصاً. وتسجل المملكة المتحدة أعلى عدد وفيات في أوروبا (30076)، تليها إيطاليا (29684)، وإسبانيا (26070).

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و885 إصابة و4633 وفاة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى 177160 أمس بعد زيادة يومية قياسية، ما يعني احتلالها المرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد المصابين بالفيروس متجاوزة بذلك ألمانيا وفرنسا.

وزادت عدد الحالات الجديدة في روسيا 11231 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت العاصمة موسكو، بؤرة تفشي الفيروس في روسيا، أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات الكلي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف عناصر القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية التابعة لها ارتفع إلى 3285 حالة، وأوضحت أن من بين هؤلاء 1506 عسكريين.

وفي برلين حذر نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لارش شاده من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قبل الخريف بسبب سلوكيات الناس، وذلك في ما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.

وفي نيودلهي قالت وزارة الصحة الهندية أمس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد تجاوز 50 ألفاً دون مؤشرات على انحسار العدوى.

وسجلت البرازيل أكثر من 600 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة وفق ما أعلنته وزارة الصحة البرازيلية.

وفي نيويورك أصدرت الأمم المتحدة أمس نداء لجمع 6.7 مليارات دولار لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة، ويعادل هذا النداء ثلاثة أضعاف التقييمات الأولية.

ودعا منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتجنب أكثر الآثار المزعزعة للاستقرار لجائحة كورونا، وذلك خلال إطلاق نداء لجمع 6.7 مليارات دولار وإعلان خطة عالمية محدّثة لمكافحة فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن فيروس كورونا وصل إلى جميع دول العالم، وأنه ليس من المتوقع الوصول إلى ذروة المرض في الدول الأكثر فقراً إلا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وبدأت هناك بالفعل مؤشرت إلى تراجع الدخول واختفاء الوظائف وانخفاض إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار، كما بدأ الأطفال في خسارة اللقاحات والوجبات المدرسية.

وخلال إطلاق النداء، قال لوكوك إن «جائحة كورونا تؤلمنا جميعاً، لكن الآثار الأكثر تدميراً وزعزعة للاستقرار ستكون في الدول الأكثر فقراً، وإذا لم نتخذ إجراء الآن، فعلينا أن نكون مستعدين لارتفاع كبير في الصراعات والجوع والفقر». وأضاف: «إذا لم ندعم من هم أكثر فقراً، خاصة النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة، وهم يكافحون الجائحة وتبعات الركود العالمي، فإننا سنتعامل مع الآثار غير المباشرة لسنوات كثيرة مقبلة، وهذا سيكون أكثر إيلاماً وأكثر كلفة للجميع».

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