عقب تخفيف القيود.. الهند تسجل أكبر زيادة في وفيات وإصابات "كورونا"

المصدر: نيودلهي - د ب أ

سجلت الهند اليوم الثلاثاء أكبر زيادة في أعداد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومات الإقليمية في أنحاء البلاد تخفيف إجراءات وقيود الإغلاق.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 195 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا 1568 حالة.



وارتفع عدد حالات الإصابة بواقع 3900 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات 46433 حالة. كما تم تسجيل 12727 حالة شفاء.



وجرى تسجيل أعلى حالات إصابة في مدن مثل نيودلهي ومومباي.



وكان قد تم تخفيف قيود الإغلاق في عدة مناطق بالبلاد ضمن المرحلة الثالثة، التي بدأت أمس الاثنين من إجراءات الإغلاق، التي بدأت في 25 مارس الماضي.



وقد سُمح باستئناف العمل في أماكن العمل الخاصة ونشاط الصناعة والتشييد ولكن بعدد محدود، حتى في المناطق التي سجلت معدلات عدوى مرتفعة مثل دلهي.

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