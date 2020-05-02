تخفيف إجراءات العزل العام عن إقليم هوبي بؤرة تفشي «كورونا»

المصدر: شنغهاي -رويترز

أعلن إقليم هوبي في وسط الصين، الذي بدأ منه تفشي فيروس كورونا، خفض مستوى الطوارئ اعتباراً من اليوم السبت في أحدث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة انتشار الفيروس.

وكتبت لجنة الصحة في الإقليم على حسابها بموقع وي تشات للتراسل، أمس، أنه تقرّر خفض المستوى من أعلى درجة إلى ثاني أعلى درجة اعتباراً من الثاني من مايو.

وهوبي هو آخر إقليم صيني يخفض مستوى الطوارئ، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً في مكافحة الصين لجائحة «كورونا». ويعتقد أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان عاصمة الإقليم في ديسمبر كانون الأول.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب حاكم هوبي، يانغ يون يان، قوله إن الإقليم سيعدل أيضاً إجراءات الوقاية والمكافحة بعد خفض مستوى الطوارئ. ولم يذكر تقرير الوكالة التعديلات التي ستُجرى.

ولم يعلن إقليم هوبي تسجيل أي حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» على مدى 27 يوماً حتى نهاية يوم 30 أبريل.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، أمس، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة في بر الصين الرئيس، أول من أمس، منها أربع حالات انتقلت فيها العدوى محلياً.

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