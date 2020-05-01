ارتفاع الوفيات بـ«كورونا» في الكويت إلى 26 حالة

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، إن الوفاتين لمقيمين كانا يتلقيان الرعاية الطبية بالعناية المركزة.

وأشار إلى تسجيل 284 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 4024 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، أعلن في وقت سابق أمس شفاء 150 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1539.

وفي المنامة أعلنت وزارة الصحة البحرينية أمس تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإصابات الجديدة تشمل 109 حالات لعمالة وافدة وست حالات لمخالطين لحالات قائمة وحالة واحدة قادمة من الخارج، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات القائمة بلغ 1534.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4359 حالة.

وفي السعودية أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أمس، تسجيل خمس وفيات و1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 22753، موضحاً أن 17% من الإصابات بين السعوديين و83% لغير سعوديين.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن هنا 19428 حالة نشطة، و123 حالة حرجة.

وأكد تعافي 210 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3163 حالة، مشيراً إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 162.

من جهة أخرى صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من أمس، إضافة إلى استمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء.

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