بسبب إغلاق "كورونا".. تجار المخدرات يستغلون "توصيل الطعام" لنقل منتجاتهم

المصدر: باريس - د ب أ

حذرت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الخميس، من أن تجار المخدرات في العديد من الدول يلجأون إلى خدمات توصيل الطعام من أجل نقل منتجاتهم خلال الفترة الحالية التي تشهد فرض إغلاق بسبب تفشي وباء كورونا.

وأرسلت منظمة الشرطة الدولية تنبيها للقوات حول العالم، بعد أن أبلغت الشرطة في دول بريطانيا وأيرلندا وماليزيا وإسبانيا عن الاستعانة بسائقي توصيل الوجبات لنقل المخدرات.

وقالت المنظمة التي تتخذ من ليون مقرا لها، إن الشرطة الإسبانية قامت في إبريل الجاري بإلقاء القبض على سبعة أشخاص يرتدون زي سائقي توصيل الطعام، وكانوا يقومون بتسليم الكوكايين والماريجوانا باستخدام الدراجات والدراجات النارية والسيارات.

وفي أيرلندا، عثرت الشرطة على ثمانية كيلوجرامات من الكوكايين، ومسدسين، تم اخفائها في علب بيتزا.

من ناحية أخرى، أبلغت الشرطة الماليزية عن ضبط عامل توصيل تم الاشتباه به عندما وُجد أن وزن ما يُفترض أن يكون طلبا واحدا فقط من الخبز المسطح، 11 كيلوجراما.

وقالت شرطة الإنتربول إنه من الممكن أن يكون أفراد توصيل الطلبات، روابط متواطئة أو غير متعمدة في عمليات نقل المخدرات، كما يمكن للمجرمين أن يتنكروا على نحو زائف ليتظاهروا بأنهم من عمال توصيل الوجبات.

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