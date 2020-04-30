لغز القطار واختفاء زعيم كوريا الشمالية.. الأقمار الصناعية تتدخل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أظهرت صور أقمار صناعية جديدة، تفاصيل جديدة بشأن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، بعد أيام من الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وإجرائه عملية جراحية فاشلة.

وذكر موقع "38 نورث"، وهو مشروع تابع لمركز أبحاث ستيمسون، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت قطارا متوقفا في مجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مدينة وونسان الساحلية يومي 21 و23 أبريل"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

رصد قطار عند المجمع الساحلي للزعيم الكوري الشمالي https://t.co/KYUq6GuyZP — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) April 30, 2020

وقال الموقع إن "القطار لوحظ لأول مرة في هذه المحطة في 21 أبريل، ومرة أخرى في 23 أبريل، ولكن لا يمكن تحديد ما إذا كان قد ظل واقفا في المحطة منذ ذلك الحين".

وأضاف: "وفي 29 أبريل ظل القطار في نفس الموضع"، لكنه أضاف: "لم تعد عربة المحرك (القاطرة) متوقفة في الجانب الجنوبي من القطار، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد غادرت أو تم تحريكها إلى أسفل مظلة المحطة، ولكن في كلتا الحالتين لا يبدو أن القطار مستعد للمغادرة".

وأشار الموقع المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية إلى أن "وجود القطار هناك لا يدل على مكان وجود الزعيم الشمالي ولا يشير إلى أي شيء يتعلق بصحته".

وأفاد موقع "إن كيه نيوز" الأميركي، المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود قوارب غالبًا ما يستخدمها "كيم"، وأن نمط حركتها يشير إلى أنه قد يكون في وونسان.

ووفقًا لموقع "38 نورث"، كان هناك حالتان أخريان على الأقل على مدار السنة الماضية شوهد فيهما القطار في نفس المحطة، في غضون الأوقات التي تم الإبلاغ فيها عن وجود "كيم" في المدينة الساحلية.

وكانت المرة الأولى في يوليو، عندما قيل إن الزعيم الكوري الشمالي قام بالتفتيش على غواصة جديدة في حوض بناء السفن الجنوبي "شينبو"، على بعد حوالي 100 كيلومتر.

وكانت المرة الثانية في نوفمبر، عندما قيل إن "كيم" أشرف على مسابقة للطيران في وونسان.

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