مصادر: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع "المشي" أو الوقوف على قدميه

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن ديلي ميل و ميرور)

قال الدبلوماسي السابق وأحد المنشقين عن كوريا الشمالية، "ذاي يونغ-هو"، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لا يستطيع الوقوف على قدميه أو المشي بمفرده، على الرغم من أن الحكومة في كوريا الشمالية لا تزال ترسل الرسائل والهدايا باسم "كيم".

أضاف لمحطة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن الغياب غير الطبيعي لزعيم كوريا الشمالية في احتفالات يوم ميلاد مؤسس الدولة كيم ايل سونغ في 15 أبريل الجاري يشير إلى أن زعيم كوريا الشمالية يعاني من مشكل صحية كبيرة.



وتابع الدبلوماسي السابق: "أنا غير متأكد عما إذا كان قد أجريت لكيم أي عمليات جراحية، ولكن ثمة أمر واحد واضح تماما بالنسبة لي وهو أنه لا يستطيع الوقوف على قدميه أو المشي لوحدة بصورة مناسبة".



ولم يقدم المسؤولون عن الإعلام في كوريا الشمالية أي دليل ملموس يثبت أن "كيم" على قيد الحياة منذ 11 أبريل، بخلاف التقارير والرسائل التي تم إرسالها باسمه.



وحذر الدبلوماسي السابق من أن قلة من الأشخاص بمن فيهم زوجة كيم وهي ري جول-سو وشقيقته كيم يو- يونغ يعرفون القصة كاملة.



وأوضح أن كوريا الشمالية يمكن أن تحاول خداع العالم عن طريق تحريك القطار الخاص بالزعيم كيم، لأنهم يعرفون أنه يتم كشف حركته عبر الأقمار الصناعية، وتم تحريكه سابقا في شتى أنحاء الدولة للفت أنظار الولايات المتحدة.



وثمة شائعة يروج لها في كوريا الجنوبية تفيد بأن أطباء فرنسيين عجزوا عن إيقاظ كيم من "غيبوبة".



ووفق "واشنطن بوست" فإن الشائعات المتعلقة بـ"كيم" أشعلت هلع الشراء في بيونغ يونغ، حيث بدأ السكان يكدسون كميات كبيرة من الأرز والسجائر وعلب السردين، والإلكترونيات.



وخلال الأيام الأخيرة، كشفت المخابرات الأميركية أن كوريا الشمالية تعد لإطلاق صواريخ جديدة. وقادتهم هذه الجهود إلى مدينة وونسان، التي تقع في شرق كوريا الشمالية، والتي يملك فيها كيم وعائلته مجمعا بحريا يحوي العديد من اليخوت ومضمار سباق الخيل إضافة إلى محطة قطار خاصة.



وتعتبر وونسان إحدى المواقع المفضلة بالنسبة لـ"كيم" والتي يتم فيها إطلاق الصواريخ، وذكرت أخبار من كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي أن الولايات المتحدة تراقب استعدادات لاختبارات صاروخية في منطقة سونديوك، الواقعة في أقصى الشرق، والتي أطلقت كوريا الشمالية منها تجارب صاروخية عدة في أغسطس الماضي، وفي مارس الماضي بحضور كيم.



وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن وجود "كيم" في مواقع اختبار الصواريخ يمكن أن يكون بمثابة طريقة لتخفيض سقف التوقعات. ولكن كوريا الشمالية لطالما استغلت هذه التوقعات لترك أعداءها في حيرة من أمرهم.

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