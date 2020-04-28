قلق في السودان بعد انتشار فيروس كورونا في 9 ولايات

المصدر: الخرطوم - د. ب. أ

أعرب وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح عن القلق من تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، التي شملت حتى الآن تسع ولايات بمعنى نصف ولايات السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول إن الحالات الإيجابية شملت تسع ولايات، ما ينذر بخطر الانتشار ويتطلب اتخاذ المزيد من التحوطات.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجل السودان 275 حالة إصابة، توفيت منها 22 حالة، بينما تعافت 21 حالة.

وحيا صالح الولايات التي تعاملت بحزم في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في تنفيذ حظر التجوال الكامل، داعيا إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل حتى تجاوز هذه المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات.

وأوضح أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم التزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به داخل الأحياء وللأغراض الضرورية، وأضاف أنه قد صدر توجيه بالحسم وإيقاف وسائل المواصلات كافة بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.

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