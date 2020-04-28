ترامب: العالم كله يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا، مضيفاً أنه يتم العمل لعلاج مرضى كوفيد 19 وفتح الاقتصاد في البلاد تدريجيا، ومؤكداً أن العالم كله يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية.



وقال ترامب في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية بشأن مستجدات الجائحة، إن الفحوصات التي أجرتها الولايات المتحدة أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى، مضيفاً أن عدة دول تواصلت مع واشنطن لمعرفة الخطة الأميركية لإعادة فتح الإقتصاد.



وتابع: "وفرنا مئات الآلاف من معدات الحماية الشخصية، ونقدم أرقاما دقيقة لكن دولا أخرى لا تقوم بالمثل".



هذا وأكد الرئيس الأميركي أن الاقتصاد سيتحسن على مدار العام، مشيرا إلى أن "العام القادم سيكون رائعاً"، وأن أميركا تمتلك أفضل اقتصاد بالعالم ولكن الجائحة أضرت به.



ومن جهتها قالت خلية الأزمة إنه يتم إجراء 50 ألف فحص لكورونا بشكل يومي، موضحة: "ونستهدف الوصول إلى 100 ألف فحص".



من جانب آخر، وعن حال الزعيم الكوري الشمالي، قال الرئيس الأميركي إنه يعرف كيف حال الزعيم كيم جونغ أون.



وأضاف ترامب قائلا: "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. "نعم، لدي فكرة جيدة جدا، ولكن لا أستطيع التحدث عن ذلك الآن. أتمنى له التوفيق فقط".



وتابع: "أتمنى أن يكون بخير أنا أعرف كيف يفعل نسبيا. سنرى - من المحتمل أن تسمعوا شيئا في المستقبل القريب".



وكان ترامب علق في وقت سابق على الحالة الصحية لكيم قائلا: "تجمعني علاقة ممتازة بزعيم كوريا الشمالية، ولولا هذه العلاقة لكنا في حالة حرب الآن".

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