500 مصنع تفتح أبوابها في بنغلاديش.. والهند تبحث تخفيف القيود

المصدر: عواصم - رويترز

عاد ما يربو على 500 مصنع ملابس في بنغلاديش، للعمل، أمس، بعد إغلاقها لمدة شهر لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين تزايدت الدعوات في الهند لتخفيف إجراءات العزل العام التي تسببت في ضرر اقتصادي كبير.

وسمحت سلطات بنغلاديش لمُصنّعي الملابس في العاصمة دكا ومدينة شيتاجونج الساحلية باستئناف العمل.

وبنغلاديش هي مصدر تزويد بعض أكبر شركات الملابس في العالم، وسجلت ما يزيد على 5000 حالة إصابة بمرض «كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس كورونا، إضافة إلى 145 حالة وفاة.

وفي الهند، حيث من المقرر أن تنتهي في الثالث من مايو إجراءات عزل عام صارمة لسكانها الذين يقدر عددهم بنحو 1.3 مليار نسمة، بدأ رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، محادثات مع رؤساء وزارات ولايات البلاد، وعددها 28 ولاية، لاتخاذ قرار بشأن القيود التي يتعين الإبقاء عليها.

وسجلت الهند 27891 حالة إصابة بمرض «كوفيد-19»، حسب البيانات الحكومية الصادرة أمس، في ثاني أعلى حصيلة للمصابين بالفيروس في آسيا بعد الصين. وبلغ عدد حالات الوفاة فيها حتى الآن 872 حالة.

وفي أنحاء أخرى من جنوب آسيا، سجلت باكستان 13328 إصابة، بينها 281 حالة وفاة، وسجلت أفغانستان 1531 إصابة، من بينها 50 حالة وفاة.

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