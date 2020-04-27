ترامب هنأ نفسه خلال 600 مناسبة على تعامله في أزمة "كورونا"

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي بيست"

قام الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بتهنئة نفسه نتيجة الجهود التي يبذلها لمحاربة فيروس كورونا في 600 مناسبة تقريباً، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويوك تايمز".

وقامت الصحيفة بتحليل كل كلمة قالها تراب في البيت الأبيض خلال مؤتمراته الصحافية والملاحظات الأخرى التي يدليها منذ 9 مارس، عندما تفشى فيروس كورونا وبدأ تأثيره ينتشر على جميع مناحي الحياة اليومية في الولايات المتحدة.

وقامت الصحيفة بتصنيف الكلمات إلى تهنئة ذاتية، ومبالغات، وكلام غير صحيح، ونسب الفضل للآخرين، أو القاء اللوم على الآخرين، أو إظهار التعاطف.

وكانت أكثر الكلمات التي تلفظ بها ترامب هي التهنئة الذاتية، والتي بلغت نحو 600 مرة. ونسب الفضل للآخرين على عملهم الجيد نحو 360 مرة، وألقى باللوم على الآخرين نحو 110مرات.

وحاول ترامب إظهار التعاطف أو المناشدة من أجل الوحدة الوطنية نحو 160مرة تقريباً، أي ربع المرات التي أثنى بها على نفسه أو على أحد من أفراد فريقه.

وقال البرفسور جون ميرفي من جامعة إيلينوي، والذي قام بدراسة خطابات الرؤساء الأميركيين: "معدل التهنئة الذاتية التي تظهر في المؤتمرات الصحفية اليومية للرئيس ترامب غير مسبوق".

وبلغت الكلمات التي تحدث بها ترامب في مؤتمراته المتعلقة بوباء كورونا نحو 260 ألف كلمة، أي ما يعادل 700 صفحة.

ويفتخر ترامب بأسلوب تعامله مع فيروس كورونا، في حين أنه انتقد في 6 أبريل الجاري الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وقال "بدا الأمر وكأنهم لم يدركوا عما إذا كان هناك وباء أم لا".

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