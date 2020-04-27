الكويت تسجل 183 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: الكويت - وام

أعلنت دولة الكويت، أمس، تسجيل 183 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075، فيما سجلت حالة وفاة لمقيم من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 57 عاماً، وكان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بالمرض، والتي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، وصل إلى 2249 حالة، ومجموع الحالات التي شفيت 806 حالات.

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