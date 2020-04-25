الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز على مزارعين شرق خان يونس

المصدر: خان يونس - وفا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم، خوفاً من الإصابة بنيران الاحتلال.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.