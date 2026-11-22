توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:24، والمد الثاني 00:45، والجزر الأول عند الساعة 18:28، والجزر الثاني عند الساعة 05:35

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:26، والمد الثاني 07:58، والجزر الأول عند الساعة 14:19، والجزر الثاني عند الساعة 02:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 80 25

دبي 33 23 75 20

الشارقة 32 20 85 35

عجمان 32 24 85 35

أم القيوين 31 20 80 35

رأس الخيمة 32 18 75 30

الفجيرة 29 24 70 50

العين 30 20 80 30

ليوا 35 19 90 20

الرويس 30 19 90 55

السلع 29 21 90 45

دلما 28 25 75 65

طنب الكبرى/ الصغرى 30 23 80 60

أبو موسى 30 23 80 60