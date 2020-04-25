ستايسي أبرامز.. من "الآلة الكاتبة" إلى نائبة محتملة للرئيس الأميركي

المصدر: ترجمة: عوض خيري (عن سي إن إن)

من المتوقع أن تصبح ستايسي إيفون أبرامز نائبة للمرشح الرئاسي، جو بايدن، إذا حالفه الحظ وأصبح رئيسا للولايات المتحدة، فمن هي أبرامز ولماذا اختارها بايدن؟



ستايسي إيفون أبرامز من مواليد 9 ديسمبر 1973سياسية أميركية من أصول إفريقية ومحامية ومؤلفة خدمت في مجلس النواب بولاية جورجيا من عام 2007 إلى عام 2017، وشغلت منصب زعيم أقلية من عام 2011 إلى عام 2017. عضو في الحزب الديمقراطي، ومرشحة سابقة للحزب في انتخابات حكام جورجيا لعام 2018.

أبرامز هي الثانية من بين ستة أخوة، ولدت في ماديسون بولاية ميسوري، وانتقلت مع عائلتها لمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا. عندما كانت في المدرسة العليا تم اختيارها لتعمل على الآلة الكاتبة خلال أحد حملات الكونغرس، وعندما بلغت سن 17 تم اختيارها كاتبة خطابات لإحدى حملات الكونغرس، حصلت عام 1995على درجة البكالوريوس في الدراسات متعددة التخصصات في مواد العلوم السياسية والاقتصاد والدراسات الاجتماعية من كلية سبيلمان.



استطاعت إصلاح أنظمة احتجاز الأحداث وتحسين نظام الإفراج المشروط. بالإضافة إلى ذلك، منعت بمفردها الزيادات الضريبية على الفقراء العاملين والطبقة الوسطى، في حين قامت أيضًا بتشكيل تحالفات استراتيجية لمنع التشريعات المناهضة للبيئة بشكل متكرر التي دفعها كبار الجمهوريين.



وصفها الصحفي وكاتب العمود، بينجامين جيلس بالمفكرة الخلاقة. يقول كنت مؤمنا في طموحها لخلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا في الجنوب، وهذا بالضبط ما كان لي شرف مشاهدته على مدى العقود الثلاثة الماضية. وبصفتها ناشطة ومحامية وزعيم سياسي عالي القيمة، فقد أثبتت مرارًا وتكرارًا قدرتها على كسر الحواجز أمام الآخرين.



ويمضي في سرده: "حان الوقت لأن تكسر أبرامز حاجزًا آخر - كمرشحة جو بايدن لمنصب نائب الرئيس. لديها العديد من نقاط القوة التي يمكن أن تساعد بايدن على الفوز في نوفمبر، بما في ذلك شعبيتها في الدوائر الانتخابية الديمقراطية الرئيسية: التقدميون، والناخبون الشباب والناخبون الملونون."



ويقول: "يصف بايدن أبرامز بأنها المرأة التي كان ينبغي أن تكون حاكمة جورجيا، إنه على حق، وسوف أخطو خطوة أخرى إلى أبعد من ذلك وأشير إلى أبرامز بأنها شخص سيكون نائب الرئيس التالي المثالي."



لكن أبرامز تتميز بشيء آخر هو التصميم على إنجاز المهمة، بغض النظر عن التحديات التي قد تقف في طريقها. وبالنظر إلى رهانات انتخابات 2020، ستكون مثابرتها ميزة حاسمة لاستعادة الديمقراطيين للبيت الأبيض في نوفمبر.



ويختتم حديثه قائلا: "تضفي أبرامز شيئًا على السياسة غالبًا ما تفتقر إليه - النهج الإبداعي للتحديات المعقدة، وبالنظر إلى أزمة الوباء الحالية التي نواجهها، فنحن بحاجة إلى تفكيرها الإبداعي الآن أكثر من أي وقت مضى".



ألفت عام 2018 كتاب "زعيم الأقلية"، وفازت في عام 2012 بجائزة جون اف كينيدي "نيو فرونتير" من معهد جامعة هارفارد للسياسة، والتي يتم تقديمها للمسؤولين المنتخبين ما دون الأربعين عاما، المميزين في الخدمة المدنية والذين يحاولون معالجة التحديات العامة.



في عام 2014، رشحتها احدى المجلات الولائية شخصية العام بالنسبة للمسؤولين المدنيين، وهي جائزة تشريفية تقدمها الولاية للمسؤولين المحللين الذين أنجزوا بجدارة مهام عظيمة، ووصفتها نفس المجلة عام 2012 بأنها واحدة من 12 مشرعة صاعدة، وواحدة من بين مائة شخصية أكثر نفوذا في ولاية جورجيا للأعوام 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، و2017.