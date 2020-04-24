توضيح من البيت الأبيض بشأن ما قاله ترامب عن "حقن المعقمات"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني الجمعة توضيحا بعد نشر وسائل إعلام أميركية أخبارا تشير إلى أن الرئيس الأميركي طلب من مرضى كورونا حقن معقمات في جسمهم للوقاية من الفيروس.

واتهمت المتحدثة وسائل الإعلام الأميركية "بإخراج كلام ترامب عن سياقه بشكل غير مسؤول من أجل نشر عناوين أخبار سلبية".

وأضافت أن الرئيس شدد دائما على أنه ينبغي على الأميركيين استشارة أطبائهم بشأن علاجات المرض.

وكان ترامب تساءل خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخميس: "هل هناك طريقة نستطيع بها القيام بشيء كذلك، بالحقن في داخل (الجسم)؟".

وقال إن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة.. لأنه، كما ترون، يدخل في الرئتين (..) سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك".

وسارعت وسائل إعلام أميركية إلى انتقاد ترامب، رغم أن ما قاله كان في إطار التساؤل وليس تقديم النصيحة للمصابين.

ورفض خبراء ما اقترحه الرئيس الأميركي مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى التسمم.