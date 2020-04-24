ترامب: ما حُكي عن صحّة زعيم كوريا الشمالية «غير صحيح»

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أنّه يعتقد أنّ التقارير التي أفادت بتدهور صحّة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون «غير صحيحة».

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 «أعتقد أنّ المعلومات عن تدهور صحة رئيس كوريا الشمالية غير صحيحة»، مضيفاً «أعتقد أنّها معلومة كاذبة من سي إن إن»، الشبكة الإخبارية الأميركية التي غالباً ما يهاجمها سيّد البيت الأبيض ويتّهمها بممارسة التضليل الإعلامي.

وامتنع ترامب عن ذكر ما إن كان على اتصال بالمسؤولين في كوريا الشمالية.

وقال «أعتقد أن التقرير مغلوط»، مضيفا أنه سمع أن التقرير يستند إلى «وثائق قديمة».

ومضى قائلا «تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية وتربطني علاقة طيبة بكيم جونغ أن وأرجو أن يكون على ما يرام».

وتابع «ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك».

من جهة أخرى دعا الرئيس الأميركي مواطني بلاده إلى «الاستمتاع بالشمس» بعد الكشف عن دراسة تظهر انه من المفترض أن ضوء الشمس والحرارة المرتفعة تقضي أسرع على فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال الإيجاز اليومي لفريق العمل المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا: «آمل أن يستمتع الناس بالشمس، وإذا كان لها تأثير فإن ذلك أمر عظيم».

وعرض المعلومات رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة الأمن الداخلي بيل بريان، قائلاً إن مدة عمر الفيروس تنخفض إلى النصف خلال دقيقتين في ظروف الصيف مقابل 18 ساعة بدون أشعة الشمس.

ولم يذكر بريان وترامب كيف أجريت الدراسة ولم يقدما أي بيانات جوهرية.

يجدر بالذكر أن مدير المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض الوبائية الدكتور أنطوني فاوتشي، والدكتورة ديبورا بيركس العضو في فريق العمل المعني بمكافحة «كوفيد-19» لم يعلقا على محتوى الدراسة خلال المؤتمر.

