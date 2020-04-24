ميركل: ألمانيا لاتزال في بداية وباء «كورونا»

المصدر: برلين ■وكالات

انتقدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مسلك بعض الولايات في تخفيف قيود «كورونا».

وقالت ميركل في بيان الحكومة الذي ألقته أمام مجلس النواب (البوندستاغ)، أمس، إن تطبيق قرارات الحكومة الاتحادية والولايات الصادرة في الأسبوع الماضي جعل هذه الولايات «واثقة من نفسها للغاية في بعض الأمور، إن لم نقل واثقة في نفسها بشكل زائد عن الحد»، لكن ميركل لم تشر صراحة إلى الولايات التي تعنيها بهذا النقد.

وقالت ميركل إن ألمانيا لاتزال في بداية وباء فيروس كورونا، وسيتعين عليها العيش معه فترة طويلة.

وأضافت «لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، إنما مازلنا في البداية».

وتابعت «اكتسبنا بعض الوقت»، مضيفة أنه تم استغلال هذا جيداً لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.

ودعت المستشارة الألمانية مواطنيها إلى التحمل والانضباط في أزمة كورونا الراهنة.

وقالت ميركل إن أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحاً مرحلياً «لكن، وبالذات لأن هذه الأعداد أطلقت الآمال، أجدني ملزمة بأن أقول إن هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد، بل يمكن القول على أرق طبقة من الجليد».

وأوضحت ميركل أن الأعداد الحالية لا تُنْبِئ بشيء عما سيكون عليه الحال في غضون أسبوع أو أسبوعين، إذا تم السماح بزيادة ملحوظة في المخالطات الاجتماعية.

وأضافت ميركل: «إذا حشدنا أكبر قدر ممكن من التحمل والانضباط بالذات في أول هذه الجائحة، فإننا سنكون قادرين على العودة بشكل أسرع إلى الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية، وبصورة مستدامة أيضاً».

وتعهدت المستشارة الألمانية بالتضامن مع الشركاء الأوروبيين المتضررين بشدة من أزمة كورونا، وحذرت في الوقت نفسه من نزعات الانقسام.

وقالت ميركل: «بالنسبة لنا في ألمانيا، فإن الالتزام نحو أوروبا الموحدة هو جزء من المصلحة الوطنية، وليس هذا مادة لخطب الأحد، بل إن هذا أمر واقعي تماماً».

وأضافت ميركل أن «هذه الجائحة أصابت الجميع، لكن ليس بشكل متساوٍ، وإذا لم ننتبه فإنها ستمنح ذريعة لهؤلاء الذين يقومون بتقسيم المجتمع».

وقالت ميركل إن أوروبا هي جماعة مصيرها مشترك «وعلى أوروبا أن تثبت ذلك في التحدي غير المتوقع للجائحة، ولن تكون أوروبا هي أوروبا إذا لم تقف مع بعضها بعضاً في أزمة الضائقة التي لم يتسبب فيها أحد».

المستشارة الألمانية تتعهد بالتضامن مع الشركاء الأوروبيين المتضررين من «كورونا».

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