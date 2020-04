"الصليب الأحمر" يكشف عن "العامل الحاسم" في مكافحة "كورونا"

بحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون بينهما، لزيادة كفاءة الحرب العالمية على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، إن التعاون بين اللجنة ومنظمة الصحة العالمية يمثل عاملا حاسما في مواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "أجريت محادثة بناءة مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، لدعم التعاون بيننا خاصة في المناطق التي يوجد بها أنظمة ضحية هشة".

وتابع: "حماية الناس وتوفير وسائل مناسبة للاستجابة وفقا للظروف المحلية لكل منطقة، سيكون عاملا حاسما في تعاملنا مع الوباء".

