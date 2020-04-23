«الصحة العالمية» تتوقع استمرار «كورونا» «لفترة طويلة»

المصدر: عواصم ■وكالات

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس «كورونا» المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليونين ونصف المليون مصاب، ووفاة ما يزيد على 180 ألفاً، فيما توقعت منظمة الصحة العالمية استمرار «كورونا» «لفترة طويلة»، بينما يتخوف البعض من موجة انتشار ثانية للوباء، في حال رفع القيود بشكل سريع جداً.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبراً أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19.

وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو «لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة».

وفي أوروبا، حيث بدأت دول عدة تخفيف إجراءات العزل، يسود قلق من موجة ثانية للوباء، في ظل عدم التوصل بعد إلى لقاح أو علاج للمرض.

وحذرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أول من أمس، من أنه «سيكون من الخطأ التسرع» في تخفيف إجراءات العزل، بعدما قررت بلادها تخفيف بعض القيود.

في الوقت نفسه، قررت برلين، و16 ولاية في الاتحاد الفيدرالي الألماني، فرض ارتداء القناع الواقي في وسائل النقل العام. وستبقى الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والنوادي الرياضية مغلقة. أما المدارس الابتدائية والثانوية، فستفتح أبوابها تدريجياً.

وإلى جانب ألمانيا، بدأت دول أخرى، مثل: النمسا والنرويج والدنمارك، تخفيف إجراءات العزل مع إبقاء إجراءات «التباعد الاجتماعي».

وتستعد إيطاليا وفرنسا، أيضاً، لتخفيف إجراءات العزل، اعتباراً من 3 و11 مايو، على التوالي، مع الحفاظ على الاحتياطات.

واستأنفت شركة رينو لصناعة السيارات إنتاجها في فرنسا، والذي كان توقف في 16 مارس.

وقال مدير الموارد البشرية، تريستان لورمو، إن «الاستئناف سيكون بشكل تدريجي، مع عدد محدود من الموظفين سيتزايد تدريجياً»، بهدف التمكن من التحقق من حسن تطبيق التوجيهات الصحية.

وفي أوروبا كما في الولايات المتحدة، تريد دول عدة استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية في مواجهة التهديد بركود قياسي، وارتفاع كبير للبطالة في مختلف أنحاء العالم.

كما حذر مكتب الدراسات الاستشاري الأميركي «ماكينزي» من أن التباطؤ الاقتصادي، الذي نجم عن الوباء، يمكن أن يؤثر في 60 مليون عامل معرضين لخفض أجورهم أو تسريحهم. وأضاف أن الوباء «يمكن أن يضاعف نسبة البطالة في أوروبا، بالشهور المقبلة».

وأعلنت فرنسا، أمس، أن أكثر من 10 ملايين موظف باتوا في بطالة جزئية، أي واحد من كل اثنين في القطاع الخاص. وقالت وزيرة العمل الفرنسية، مورييل بينيكو: «هذا رقم كبير، لم نَرَ أمراً كهذا في بلدنا».

وفي الدول الأفقر، فإن الأمن الغذائي هو الذي بات على المحك.

فقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن «عدد الأشخاص الذين يعانون بشدة من الجوع، يمكن أن يتضاعف بسبب وباء كوفيد-19، ليبلغ أكثر من 250 مليوناً في نهاية 2020»، مشيراً إلى خطر حدوث «كارثة إنسانية عالمية».

من جهتها، أعلنت سلطات سنغافورة تمديد إجراءات العزل، حتى مطلع يونيو، بعد تزايد الحالات فيها.

وفي اليابان، لاتزال حالة الطوارئ سارية حتى 6 مايو.

وحذر مسؤول كبير في القطاع الصحي من موجة ثانية للوباء في الولايات المتحدة، التي سجلت 44 ألفاً و845 وفاة، بحسب آخر حصيلة.

وقال مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، كما نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست»: «هناك احتمال أن تكون هجمة الفيروس على بلادنا الشتاء المقبل، أصعب من الهجوم الذي نشهده الآن». وحذر من أننا «سنشهد وباء الإنفلونزا، وفيروس كورونا المستجد، في آنٍ واحد».

ودعت الامم المتحدة، أمس، الدول إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري «بالتصميم نفسه» الذي تواجه به وباء كوفيد-19، في حين تشكل موجات الحر منذ عام 2015 أشد المخاطر الجوية على سكان الأرض.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بتيري تالاس، بمناسبة الذكرى الـ50 ليوم الأرض: «نحتاج إلى احتواء تغير المناخ، مثلما نحتوي الوباء». وأضاف، في بيان، أن «(كوفيد-19) تسبب بأزمة صحية واقتصادية عالمية خطيرة، لكن إذا لم نكافح تغير المناخ، فإن رفاهية الإنسان والنظم الإيكولوجية والاقتصادات، يمكن أن تتعرض للتهديد على امتداد قرون».

من ناحية أخرى، سيؤدي البعض في ظل الإغلاق الصلاة في المنزل، أما البعض الآخر فسيواصلون الذهاب إلى المسجد.

وهكذا سيقضي المسلمون شهر رمضان، الذي يبدأ الجمعة، على الأرجح بطرق مختلفة، في ظل جائحة كورونا المستجد.

وفي العديد من البلدان، سيصوم الناس «شهر رمضان هذا العام في أجواء خاصة، بعيدين عن بعضهم بعضاً، وبعيداً من المساجد»، كما يقول تولانت بيكا، أحد أعيان الجالية المسلمة الألبانية. ولن تجتمع العائلات حول موائد الإفطار العامرة، ولن يؤدي الرجال صلاة التراويح في المسجد، ولن يسهروا مع الأصدقاء حتى وقت متأخر من الليل، أو يسافروا لأداء العمرة أو زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة.

وفي الشرق الأوسط، من السعودية إلى المغرب، مروراً بمصر أو لبنان أو سورية، حيث فرضت تدابير العزل، تدعم الهيئات الدينية في معظم الأحيان تطبيق القيود الصحية الصارمة. ويقول مؤذن المسجد الحرام، الذي فرغ من مصلاه في مكة: «لقد انفطر قلبنا».

وفي مختلف البلدان، تواصل الهيئات الدينية دعواتها التقليدية لفعل الخير.

وفي آسيا، حيث يعيش أكثر من مليار مسلم، يصعب فرض وتنفيذ إجراءات السلامة الصحية، وأحياناً يكون للشعائر الدينية الأسبقية على أي اعتبار آخر.

في ظل الإغلاق، سيؤدي البعض الصلاة في رمضان بالمنزل.