ترامب: تعليق الهجرة إلى أميركا يسري لمدة 60 يوماً

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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر الأربعاء، أن تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يوماً، بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيراً إلى أن توقيع الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة سيتم على الأرجح اليوم الأربعاء.

وقال، في المؤتمر الصحافي اليومي لخلية الأزمة الأميركية حول «كورونا»، إنّ هذا الإجراء يتعلّق، حصراً، بطلبات الإقامة الدائمة الـ(غرين كارد)، ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة، مؤكداً أن وقف الهجرة، مؤقتاً، سيساعد الأميركيين العاطلين عن العمل.



كما أوضح أنّ «هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يوماً»، قابلة للتمديد أو للتغيير «بناء على الظروف الاقتصادية».

وأكد الرئيس الأميركي أن 20 ولاية، تمثل 40% من البلاد، ترغب في العودة للعمل، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.

كما أضاف: «نتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب (الجائحة)، وبحثت مع حاكم نيويورك توسيع نطاق اختبارات (كورونا) في الولاية».

في المقابل، أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، أنه سيتم توفير السيولة في الأسواق لإعادة فتح البلاد، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تيسرت بفضل التحام الكونغرس.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر، مساء الثلاثاء، حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار، لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة بشدّة من وباء «كوفيد-19»، وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء، وتكثيف الفحوص المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

والخطة الجديدة، التي حازت دعماً من الحزبين وتأييداً من الرئيس دونالد ترامب، تنصّ على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار، لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظّف أقل من 500 شخص، و75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات، و25 مليار دولار لتمويل الفحوص المخبرية لفيروس كورونا المستجدّ، و60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء، لاسيما الزراعة.