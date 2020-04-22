المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: انهيار النفط مؤقت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن انهيار أسعار النفط سيكون مؤقتاً.

تصريحات كودلو تأتي بعد يوم من تواصل انهيار أسعار الخام الأميركي، والذي هبطت فيه عقود تسليم شهر مايو إلى سالب 37 دولاراً، قبل أن تعود وتغلق الثلاثاء محققة مكاسب بنسبة 124%، وتنهي الجلسة عند 10.01 دولارات.

وأنهت عقود النفط الأميركي تسليم شهر يونيو عند 11.57 دولاراً للبرميل، منخفضة بنسبة 43%.

وحقق الخام الأميركي أكبر كمية تداول لعقود آجلة في التاريخ بأكثر من مليونَيْ عقد، كما سجل الخام الأميركي أدنى مستوى للعقود استحقاق ثاني شهر منذ فبراير 1999.