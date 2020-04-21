مصر: 157 حالة جديدة بـ"كورونا" و14 حالة وفاة

المصدر: القاهرة د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و14حالة وفاة أخرى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة "إنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة"، بحسب صفحة الوزارة على "فيسبوك".

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة".

وتابع أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافياً.