الشرطة الكينية تقتل 12 شخصًا خالفوا حظر التجول بسبب كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتلت الشرطة الكينية 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجول المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة.

وأوضح بين صادر عن هيئه مراقبة الشرطة الكينية، أن 35 شخصًا انتهكوا منع التجول، وأن قوات الشرطه أطلقت النار على 12 شخصًا من أولئك المخالفين.

وكانت الشرطة الكينية قد فرضت منع التجول مساءً بهدف منع انتشار فيروس كورونا .

وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال، : "هناك العديد من الوفيات، إنها حوالي 15، لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر".

وأضاف: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم".

وأوضح الناشط الكيني أن التوجيه بتعليق المحاكم في أعقاب تفشي المرض تحول إلى مخطط لكسب المال، حيث تعتقل الشرطة الناس وتفرض عليهم غرامات مالية كبيرة لأنه لا يمكنهم الطعن في المحكمة.