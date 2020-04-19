قيادات نسائية حققت أفضل استجابة لوباء «كورونا»

المصدر: ترجمة: م-م عن «ليبراسيون»

ألمانيا وآيسلندا وتايوان ونيوزيلندا وفنلندا والنرويج والدنمارك؛ جميعها دول تحت قيادات نسائية، والنقطة المشتركة بينها، هي أن هذه البلدان، كانت لديها استجابة فعالة لوباء «كورونا». وقد استخدمت هذه القيادات التكنولوجيا التي كانت بمثابة دعم حيوي في هذه المعركة، إلى جانب أهمية قيم مثل الثقة والصدق والتعاطف. وبينما تعتمد التحاليل على المعطيات الميدانية، فإن البلدان المذكورة حققت نتائج واضحة في خضم معركتها ضد الفيروس المستجد. وفضلاً عن الإنجازات التي حققتها السياسيات، في الماضي، فإن الأسابيع القليلة الماضية تؤكد حقيقة مفادها أن النساء أفضل قائدات في هذه الأزمة الصحية العالمية، ليس لأنهن نساء، أو لأنهن يظهرن صفات «أنثوية»، ولكن لأن لديهن المهارات اللازمة لإدارة أمور الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤخذ عوامل أخرى في الاعتبار، لتوضيح أن الوباء قد تم التحكم فيه بشكل أفضل في هذه البلدان، مثل حجم الإنفاق أو النظام الصحي، أو مخزون معدات الحماية المتاحة. ويُشار إلى أن كوريا الجنوبية، التي يقودها رجل، قد سيطرت بنجاح على الوباء، باعتبار ذلك مثالاً مضاداً لهذا الطرح. لقد تصرفت المستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء فنلندا بحكمة، منذ الأيام الأولى للأزمة، بينما تعاملت رئيسة وزراء نيوزيلندا مع الوباء بحزم وتعاطف كبير مع المرضى. وقد يقول البعض، إن نجاح هذه القيادات لم يكن ليتحقق، دون مؤسسات قوية ومتماسكة وفعالة. وفي هذا السياق، عبرت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، عن وجهة نظرها قائلة «أعتقد بصدق أن النساء في مواقع السلطة، كان من الممكن أن يتعاملن مع الأمور بشكل مختلف»، متابعة «عوضاً عن اللجوء إلى التدابير البالية وغير الفعالة، سيتصرفن بسهولة أكبر، ما يجعل المجتمع يقف مرة أخرى». وأشارت الوزيرة إلى أمور مهمة «النساء هن الأغلبية في الفرق الطبية، حتى لو أن هناك الكثير من الرجال، الذين نشكر جهودهم؛ وهن الأغلبية في محال السوبرماركت، وفي الفرق التي تنظف المؤسسات التي لاتزال تعمل». ويبدو أن توبيرا ترى من زاوية واحدة، إلا أن وجهة نظرها تُظهر أن النساء، سواء كن قادة أم لا، فهن أساسيات في المعركة ضد «كوفيد 19».