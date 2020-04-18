ألمانيا تعلن السيطرة على «كورونا» وتتجه إلى تخفيف القيود

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت ألمانيا، أمس، أن وباء فيروس كورونا المستجد بات تحت السيطرة بعد شهر من القيود على الاختلاط الاجتماعي التي فرضتها السلطات، وفي وقت وصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى مليونين و218 ألفاً و590 إصابة، ونحو 150 ألف حالة وفاة، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطته «لإعادة فتح أميركا» على ثلاث مراحل، بينما رأى نحو ثلثي الأميركيين، حسب استطلاع للرأي، أن رئيسهم تأخّر في اتخاذ إجراءات للتصدي لانتشار الفيروس.

وللمرة الأولى، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة، أن كل مصاب بالفيروس في البلاد بات ينقل العدوى إلى أقل من شخص. وأشارت الى أن معدّل العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب للوباء بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن الفيروس بات «تحت السيطرة».

وقال الوزير إن «أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير، خصوصاً الارتفاع النسبي على أساس يومي. التفشي بات الآن مجدداً تحت السيطرة».

ومن دون أن تلجأ إلى عزل مشدد، فرضت ألمانيا على كل أراضيها قيوداً كبرى من إغلاق المدارس والمراكز الثقافية وصولاً إلى منع التجمع لأكثر من شخصين.

وقال وزير الصحة الألماني «يمكننا القول الآن إن هذا الأمر نجح، لقد تمكنا من الانتقال من زيادة نشطة إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير». وألمانيا التي استقبلت في مستشفياتها عشرات المرضى الفرنسيين أو الإيطاليين ستتمكن من الآن وصاعداً من تخفيف القيود.

واعتباراً من 4 مايو ستبدأ المدارس بإعادة فتح أبوابها مع إعطاء الأولوية للطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم قريباً. وسيسمح للمتاجر التي تزيد مساحتها عن 800 متر مربع باستقبال الزبائن مجدداً.

لكن «هذا النجاح على مراحل» يبقى «هشاً»، كما حذّرت الأربعاء المستشارة الألمانية التي بلغت شعبيتها ذروتها بعد 14 عاماً في السلطة.

وسيتواصل تطبيق قواعد تحظر تجمّع أكثر من شخصين في الأماكن العامة باستثناء العائلات التي يعيش أفرادها في منزل واحد، بينما ستبقى المناسبات العامة الكبيرة محظورة حتى 31 أغسطس، مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف المتر.

وأكد وزير الصحة الألماني، أمس، أنه «يجب تعلم كيفية التعايش مع الفيروس».

ومن أجل تجنب عودة انتشار الفيروس، ستعمد ألمانيا إلى صنع كميات كبرى من الأقنعة الواقية.

ولم تتبع الحكومة الفيدرالية أو المقاطعات الألمانية الـ16 نموذج النمسا المجاورة التي فرضت وضع الأقنعة في المتاجر ووسائل النقل العام، مكتفية بتوصية «قوية» باستخدامها.

ومدافعاً عن قرار عدم فرض ارتداء القناع قال شبان، إن الناس أبدوا حتى الآن «مسؤولية كبيرة».

لكن تجربة وضع الكمامات بشكل إلزامي في مدينة اينا بمقاطعة تورينغن أثبتت فاعليتها، حيث لم تسجل فيها أية إصابة منذ أسبوع كما أفادت الصحافة الألمانية.

وفي واشنطن، قال ترامب في مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول الأزمة الصحية «استناداً إلى المعطيات الأخيرة، أصبح فريق خبرائنا متفقاً على القول إنه يمكننا بدء المرحلة التالية من حربنا التي نسميها (إعادة فتح أميركا)».

وأضاف أن حكام الولايات الـ50 سيقرّرون في نهاية المطاف بشأن رفع القيود أو فرض تدابير أكثر أو أقل صرامة لاحتواء الوباء. لكن السلطة التنفيذية وضعت توصياتها «لتوجيههم». وأوضح ترامب أن هذه التوصيات تقضي بإعادة فتح البلاد «بحذر خطوة خطوة»، و«ولاية تلو الولاية»، استناداً إلى معطيات «يمكن التحقق منها» حول انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن ذروة الوباء «مرّت» على الأرجح.

ولم يتحدث عن أي برنامج زمني. فتوصياته تنص على أن أي ولاية أو حتى منطقة يمكنها بدء رفع إجراءات العزل عندما تحقق معايير صحية محددة منها انخفاض عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» لـ14 يوماً، ووجود مستشفيات قادرة على مواجهة تدفق مرضى جدد.

وقال ترامب إن الولايات التي تتمتع «بصحة جيدة» يمكنها استئناف النشاط «اعتباراً من يوم غد» قبل الأول من مايو الموعد المطروح أساساً، مشيراً إلى مونتانا ووايومينغ وداكوتا الشمالية التي تبدو في وضع جيد نسبياً، بالمقارنة مع نيويورك أو نيوجيرزي اللتين «تعيشان جحيماً».

والمرحلة الأولى من تحريك عجلة الاقتصاد حسب خطة البيت الأبيض، هي إعادة فتح المطاعم وصالات الرياضة بشروط، لكن ليست المدارس والحانات. ويؤكد البيت الأبيض أنه ينصح «بقوة» بوضع الأقنعة الواقية في الأماكن العامة والاستمرار في العمل من المنازل عن بُعد والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

ويواجه بعض الأميركيين صعوبة في تحمل الحجر الصحي الهادف لاحتواء الفيروس في أميركا، حيث تظاهر بعضهم هذا الأسبوع ضد تدابير التباعد الاجتماعي، ودعماً لدونالد ترامب الذي يرى أن الوقت حان لـ«إعادة فتح أميركا».

وأجبر تفشي فيروس كورونا الكثير من دول العالم على فرض إجراءات الإغلاق، الأمر الذي وضع أكثر من نصف سكان العالم في العزل والحجر المنزلي في العالم.

وارتفع، أمس، عدد الأشخاص قيد العزل المنزلي إلى ما لا يقل عن 4.5 مليارات نسمة منتشرين في 110 دول، معظمهم، أو نحو 2.93 مليار نسمة في 66 دولة، ملزمون على احترام إجراءات العزل، وفقاً لـ«فرانس برس». وبحسب تقديرات الأمم المتحدة لعدد السكان في عام 2020، فهذا يمثل ما يعادل نحو 58% من السكان البالغ عددهم نحو 7.79 مليارات نسمة.

58 %

من سكان العالم البالغ عددهم نحو 7.79 مليارات نسمة قيد العزل المنزلي.

تفشي «كورونا» أجبر الكثير من دول العالم على فرض إجراءات الإغلاق.

يواجه بعض الأميركيين صعوبة في تحمل الحجر الصحي الهادف إلى احتواء الفيروس في أميركا، حيث تظاهر بعضهم هذا الأسبوع

ضد تدابير التباعد الاجتماعي.